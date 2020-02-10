YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Öğrenciler şehitler için dua edip dev Türk Bayrağı açtı

Öğrenciler şehitler için dua edip dev Türk Bayrağı açtı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.02.2020 17:51 | Son Güncelleme

Korkuteli Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde Van’da meydana gelen çığ felaketi ve Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen askerler için Fetih Suresi okudular ve ardından dev Türk bayrağı açarak Mehmetçiğe selam gönderdiler.Okul bahçesinde toplanan Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencileri, okunan Fetih suresi ve akabinde edilen duaya hep birlikte ’amin’ diyerek Mehmetçiklere manevi destek oldular.

Korkuteli Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde Van’da meydana gelen çığ felaketi ve Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen askerler için Fetih Suresi okudular ve ardından dev Türk bayrağı açarak Mehmetçiğe selam gönderdiler.
Okul bahçesinde toplanan Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencileri, okunan Fetih suresi ve akabinde edilen duaya hep birlikte ’amin’ diyerek Mehmetçiklere manevi destek oldular. Daha sonra açılan bayraklarıyla birlikte asker selamı veren öğrenciler muhteşem bir görüntü oluşturdular.
Korkuteli Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi Müdürü Hadi Yeke, “Geçtiğimiz günlerde Van’da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan askerler ve Barış Pınarı Harekatı’ndaki Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Bu harekatın tez zamanda amacına ulaşması için yaptığımız dualar ve gönderdiğimiz asker selamlarıyla manevi olarak onların yanında olmak istedik. Tüm Mehmetçiğimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah Ordumuzu muzaffer kılsın” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

Antalya Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:45
Öğle
13:16
İkindi
16:12
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Kumbul Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Sizin Eczanesi
Muratpasa
Yeni Işık Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Uysal: “Muratpaşa’mız aşk ve güzellik şehri”

Başkan Uysal: “Muratpaşa’mız aşk ve güzellik şehri”

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Kepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladı

Kepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladı

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.