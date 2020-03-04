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Öğrenciler şehitlikleri ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.03.2020 09:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde daha önce şehitlik ziyaretinde bulunmamış öğrenciler için kaymakamlık tarafından gezi programı düzenlendi.Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz merkezinde ve bağlı köy okullarında okuyan ve daha önce şehitlikleri görmeyen öğrencilerimize vatan sevgisini aşılamak amacıyla, ilçemize bağlı Zafertepeçalköy’de bulunan Zafer Abidesi, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Kırık Kağnı Üç Komutan Anıtı, Yüzbaşı Şekip Efendi Anıtı ve Dumlupınar şehitliğine gezi düzenledik.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde daha önce şehitlik ziyaretinde bulunmamış öğrenciler için kaymakamlık tarafından gezi programı düzenlendi.
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz merkezinde ve bağlı köy okullarında okuyan ve daha önce şehitlikleri görmeyen öğrencilerimize vatan sevgisini aşılamak amacıyla, ilçemize bağlı Zafertepeçalköy’de bulunan Zafer Abidesi, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Kırık Kağnı Üç Komutan Anıtı, Yüzbaşı Şekip Efendi Anıtı ve Dumlupınar şehitliğine gezi düzenledik. Gezide öğrencilerimize öğretmenlerimiz tarafından şanlı tarihimiz anlatıldı. Tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

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