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Öğrenciler sınava sıcak çorba içerek girecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi öğrencilere sınav döneminde de ücretsiz çorba dağıtacak.İzmit Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesinin iki farklı noktasında hizmet vermeye devam eden çorba çeşmelerini öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi öğrencilere sınav döneminde de ücretsiz çorba dağıtacak.
İzmit Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesinin iki farklı noktasında hizmet vermeye devam eden çorba çeşmelerini öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. Sabah ve akşam belirli saatlerde hizmet veren çorba çeşmeleri, Başkan Hürriyet’in isteğiyle sınav dönemlerinde hafta sonları da hizmet veriyor. İzmit Belediyesinin kentin farklı noktalarına kurduğu çorba çeşmeleri yoğun talep görmeye devam ediyor. Özellikle Kocaeli Üniversitesi’nde 2 farklı noktada bulunan çorba çeşmelerinden öğrenciler faydalanıyor. Sabah 08.00 -10.00 ve akşam 18.00 -20.00 saatleri arasında servise açılan çorba çeşmelerinden her gün dönüşümlü olarak mercimek ve ezogelin çorbaları ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Yüzlerce öğrencinin faydalandığı çorba çeşmeleri aynı zamanda sınav dönemlerinde cumartesi ve pazar günleri saat 12.00 - 16.00 arasında aktif olarak öğrencilere hizmet veriyor. Çorba ikramı dolayısıyla öğrenciler, kendilerini önemseyen ve bu ücretsiz hizmeti veren İzmit Belediyesine teşekkür etti. Çorba çeşmeleri sadece üniversite ile kalmayıp kentin 6 farklı noktasında hizmetlerine devam ediyor. Sık sık hijyen denetimlerinden geçen çorba çeşmeleri Sabri Yalım Parkı, Doğu Kışla Parkı, Bekirpaşa Şirinevler, Alikahya bölgelerinde aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor.

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