Öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı

Diyarbakır’da Mobilya İç Tasarım öğrencileri sokakta yaşayan hayvanlar için yuva yaptı. Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji (DTSO) Koleji Mobilya İç Tasarım öğrencileri sokaktaki hayvanları unutmadı, öğrenciler yuva yapmak için okulda üretime geçti. Soğuk havalarda sokak hayvanlarının üşümemesi için kuş pimi, kedi ve köpek kulübesi üreten öğrenciler, vatandaşlarında yuvaları koruması konusunda çağrıda bulunarak “Üretim bizden korumak sizden” dedi. DTSO Koordinatör Müdür Yardımcısı Necat Acar, şehir merkezlerinde kış aylarında zor şartlarda yaşayan hayvanların zorluklarını bir nebze yardımcı olmak için projeyi gerçekleştirdiklerini aktardı. Acar, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezinde hazırlamış olduğu sokak hayvanlarının kış şartlarında yaşadıkları zorlukları bir nebze bizlerde yardımcı olmak adına bir proje hazırlanmış. Bu proje kapsamında köpek, kedi ve kuş kulübeleri hazırlıyorlardı. Bizim okul öğrencilerinin de bu projeye katkı sunabilmeleri adına okul yönetiminden almış oldukları izin neticesinde öğrencilerimizle beraber bu projeye katkı sunmak istedik. Bu bağlamada Büyükşehir Belediyesi ve DTSO kadın meclisi üyeleriyle beraber bu projeye katkı sunduk, bu proje kapsamında Diyarbakır merkezinde belirlenen noktalarda köpek, kedi kulübeleri ve kuş pimlerini yerleştirerek bizlerde bu sosyal farkındalığa katkı sunmak istedik. Hazırlayacağımız bu proje içerisine bir de okulumuzun yemekhanesinde atık kalan yemeklerinde çöpe gitmeden sokak hayvanlarına katkı sunmak amacıyla bir çalışma yürütüyoruz. Bu bağlamda öğrencinin eğitiminin sadece okul sıra masalarında, sadece defter kitap üzerinde değil de gerçek yaşamda da uygulamalarını sağlamak istedik. Bu çalışmada öğrencilerin isteği doğrultusunda gerçekleştirilmiş bir projedir” dedi.

“Herkes duyarlı olsun, proje yaygınlaşsın”

DTSO Mobilya Tasarım Öğretmeni Faruk Korkmaz, bu tür projelerin diğer okullara da yayılması ve çoğalmasını istediklerini dile getirdi. Korkmaz, “Kuş yuvalarından 30 tane, kedi ve köpek için ise 10’ar tane kulübe yaptık. Sonraki aşamada ihtiyaç duyuldukça artıracağız. Bu kış aylarında hayvan sevgisi aşılamak sokak hayvanlarının üşümemesi için duyarlılık sağlanması gerek. Barınaklara zarar gelmemesi için vatandaşların daha duyarlı olması gerekir. Kulübeler, lambiri, su geçirmemesi için şıngıl, tutkal ve çivi malzemeleriyle ürettik. Yapım aşaması bittikten sonra belirlenen noktalara bırakılacak. Bu sosyal proje diğer okullarda da yayılması ve çoğalması daha iyi olur” diye konuştu.

“Yuvalara sahip çıkılması lazım”

DTSO Mobilya Tasarım öğrencisi Görkem Demir, ürettikleri yuvalara vatandaşlar tarafından sahip çıkılmasını istediğini kaydetti. Demir, “Sokak hayvanlarına ev yapıyoruz, dışarıda kalmalarındansa en azından sığınacakları bir evde kalırlar. Kedi, köpek ve kuş yuvaları yapıyoruz, biz dışarda kalsak gönlümüz el vermez bizde hayvanlar için böyle bir şey yapalım dedik. Mutluyuz, bu yuvaların yapımında hem bana katkısı var hem de hayvanlara. Bana katkısı işi yerinde öğrenip üretebilmem, hayvanlara ise soğuktan koruyup yuva yapmak. Vatandaşlar sahip çıkıp duyarlı olmaları lazım. Yıkılacağına hayvanlar içerisinde yaşar, kırılmasın yuvalar, temiz kalsın hep, projeyi önümüze sunanlara da teşekkürler” şeklinde konuştu.

