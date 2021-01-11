Öğrenciler tabletlerine kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 669 adet tablet bilgisayar geldi. Tablet bilgisayarlar, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş tarafından, dağıtılmak üzere, okul müdürlerine teslim edildi. Okul müdürleri tablet bilgisayarları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Bakanlığımız Türkiye genelinde öğrencilerin uzaktan eğitim imkanlarından daha verimli faydalanabilmeleri için, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet bilgisayar dağıtımı yapmaktadır. Bu kapsamda Alaşehir’de belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere ilk etapta 669 adet bilgisayar geldi. Bizde gelen tablet bilgisayarları öğrencilerimize ulaştırılmak üzere okul müdürlerimize teslim ettik. Okul müdürlerimiz de tablet bilgisayarları öğrencilerimize ulaştırdı. Manisa genelinde en çok tablet kazanımı ilçemize ait ve ihtiyaca göre dağıtımın devamının gelebileceği söz konusu. Tablet dağıtım kriterleri Milli Eğitim Bakanlığınca, tamamen objektif kriterlere dayalı, sadece ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılıyor. Öğrenci isimleri de okul idarecileri tarafından yine objektif olarak belirleniyor. Ailenin gelir durumu, kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi ölçütlere göre değerlendirmeler yapılıyor. Bizde belirlenen kriterler doğrultusunda, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet bilgisayarlarını teslim ettik." dedi.



