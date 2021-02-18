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Öğrenciler tarihi boyayarak öğrenecek

18.02.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde öğrencilere, tarihi mekanlarının yer aldığı boyama kitapları dağıtıldı.Kozan Kaymakamlığı, Kozan Kent Konseyi ve Kozan Belediyesi işbirliği ile hazırlanan boyama kitapları, Akdam Mahallesi İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıtıldı.Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kent Konseyimizin güzel bir projesi vardı.

Adana’nın Kozan ilçesinde öğrencilere, tarihi mekanlarının yer aldığı boyama kitapları dağıtıldı.
Kozan Kaymakamlığı, Kozan Kent Konseyi ve Kozan Belediyesi işbirliği ile hazırlanan boyama kitapları, Akdam Mahallesi İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıtıldı.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kent Konseyimizin güzel bir projesi vardı. Adana ve Kozanımızın tarihi kültürel değerlerini kitapta topladılar. Öğrencilerimiz, Kozan’ın tarihi turistlik değerlerini tanısınlar bilsinler istiyoruz” dedi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’da öğrencileri tarihi konak, cami ve kaleye gezi düzenleyerek ağırlayacaklarını söyledi.
Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ise 7 aydır çalışma yaptıklarını belirterek, "Okulların açılması ile birlikte proje hayata geçti. Boyama kalemlerimiz ile birlikte kitaplarımızı çocuklarımıza teslim ettik. Kendileri renklendirsin ve gelecekte bu tarihimize sahip çıksın” diye konuştu.
Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez’de katıldı.

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