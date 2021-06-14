YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Öğrenciler teknolojiyle eğlenerek İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargısını yendi

Öğrenciler teknolojiyle eğlenerek İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargısını yendi

14.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler teknolojiyle eğlenerek İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargısını yendi

Öğrenciler teknolojiyle eğlenerek İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargısını yendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Türkiye'nin farklı illerindeki okullar arasında uygulanan uluslararası proje ile öğrencilerin teknolojiyle eğlenerek İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargılarını gidermeleri sağlandı.

Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda paylaşılan "Spring in My Country Projesi"ne Türkiye'den 8, İsveç, Portekiz, Romanya, Polonya, Litvanya, Hırvatistan, Ürdün, Bulgaristan ve Ermenistan'dan 20 okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Kırşehir 30 Ağustos Zafer İlkokulu sınıf öğretmeni Levent Yıldırım'ın yöneticiliğini yaptığı, bu yılın mart ayında başlatılan projede öğrenciler, sosyal medya ve çevrim içi programlarla çeşitli etkinliklere katılarak İngilizce eğitimlerini pekiştirdi.

Hazırlanan eylem planı çerçevesinde öğretmenlerinin katkısıyla her ay birbirlerine İngilizce mektuplar yazan öğrenciler, karşılıklı hediyeler de gönderdi.

Sosyal medya uygulamalarında oluşturulan gruplarda dünyanın çeşitli ülkelerindeki akranlarıyla çalışabilme, yabancı dil pratiği yapabilme, öğrenmeyi çok daha eğlenceli ve motive edici bir ortamda deneyimleme fırsatı bulan öğrenciler, kendi kültürlerini de İngilizce olarak tanıtma imkanı yakaladı.

30 Ağustos Zafer İlkokulu'ndan katılan 34 öğrenci, öğretmen ve velilerinin de katkısıyla Türkiye ve yurt dışından katılan akranlarıyla sanat çalışmaları, çizimler, müzik, drama ve oyunları geliştirdi.

Projenin yöneticisi Yıldırım, AA muhabirine, bu proje ile öğrencilerin İngilizce öğrenme ile ilgili ön yargılarını ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Öğrencilerimizin, Avrupa ve dünyadaki akranlarıyla çalışabilme, yabancı dil pratiği yapabilme, öğrenmeyi çok daha eğlenceli ve motive edici bir ortamda deneyimleme fırsatları oldu. Farklı sosyal ve coğrafi çevrelerde yaşayan akranları ile tanışma, etkileşimde bulunma ortamları yakaladılar. Yaşam boyu öğrenen, kendini farklı dillerde de ifade edebilen, edindiği dil becerisini etkinliklerle yaşama aktarabilen bireyler yetiştirmek amaçlandı. Öğrenciler, her ay canlı görüşmeler yaparak İngilizce pratiğini geliştirdi. Teknolojiyle eğlenerek İngilizce ön yargısını yendiler."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kooperatif kuran 21. yüzyılın "Fatma Bacıları" kadın dayanışmasına örnek oluyorKooperatif kuran 21. yüzyılın "Fatma Bacıları" kadın dayanışmasına örnek oluyor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:10
Öğle
12:49
İkindi
16:44
Akşam
20:18
Yatsı
22:02

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazartesi

Lokman Hekim Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Aran Eczanesi
Kaman
Hendek Eczanesi
Mucur
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.