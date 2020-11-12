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Öğrenciler tohumları toprakla buluşturdu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.11.2020 09:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçe merkezindeki ve Sofular köyündeki Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul öğrencileri Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında tohumları toprak ile buluşturdu.Öğrenciler evlerinde aileleri ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilen tohumları özel hazırlanan saksılara ektiler.Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, "Öğrencilerimiz "Geleceğe Nefes" Projesi kapsamında Pazarlar Orman İşletme Şefliğinden temin edilen çam tohumlarını Geleceğe Nefes Projesi için üretilen özel saksılarda toprakla buluşturdu.

Kütahya’nın Pazarlar ilçe merkezindeki ve Sofular köyündeki Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul öğrencileri Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında tohumları toprak ile buluşturdu.
Öğrenciler evlerinde aileleri ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilen tohumları özel hazırlanan saksılara ektiler.
Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, "Öğrencilerimiz "Geleceğe Nefes" Projesi kapsamında Pazarlar Orman İşletme Şefliğinden temin edilen çam tohumlarını Geleceğe Nefes Projesi için üretilen özel saksılarda toprakla buluşturdu. Çam tohumları 450 öğrencimizin ellerinde toprakla buluştu” dedi.
Öğrenciler, böyle anlamlı bir etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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