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Öğrenciler Tüllüşah’ın Hikayesi ile hem öğrenecek hem de keşfedecek

AYDIN HABERLERİ  | 20.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı ve TÜBİTAK 2019 yılı, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında sunulan ’Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşahın Hikayesi’ başlıklı proje, 10.

Öğrenciler Tüllüşah’ın Hikayesi ile hem öğrenecek hem de keşfedecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı ve TÜBİTAK 2019 yılı, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında sunulan ’Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşahın Hikayesi’ başlıklı proje, 10. ve 11. sınıflarda eğitim gören, toplamda 24 kişilik öğrenci grubu ile başladı.
Aydın’ın nitelikli okullarından seçilen öğrenciler, eğitimlerinin ilk gününü ADÜ Kampüsünde tamamladı. Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) Konferans Salonu’nda da sosyal mesafeye dikkat edilerek oturtulan öğrenciler, öncelikle teorik dersleri aldılar. Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Biyoloji Bölümü Zooloji Müzesini gezen öğrenciler Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezini de ziyaret ettiler.
Proje ekibi, Buharkent MYO’dan yürütücü Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim Demir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, FEF Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mesut Kırmacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cenk Durmuşkahya ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Uzman Umut Işık, 6 rehber ile 1 sağlık personelinden oluşuyor.
Proje süresince öğrenciler, ADÜ ve farklı üniversitelerin konularında uzman öğretim elemanlarından, Türkiye bitkileri, korunan alanlar, bitki biyolojisi, çevre koruma, türlerin korunması, biyolojik zenginliklerimiz ve önemi ve bunlar gibi konularda eğitim alacaklar.
Prof. Dr. Mesut Kırmacı, projenin temel hedefinin doğaya duyarlı bireylerin yetiştirilmesi olduğunu belirtti ve kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının paydaş olarak yer aldığı projenin, Aydın’ın tanıtımına da katkı sağlayacağını ifade ederken, proje ile ilgili detaylı bilgiler www.tulusah.com adresinde bulunabileceğini belirttiler.

Öğrenciler Tüllüşah’ın Hikayesi ile hem öğrenecek hem de keşfedecek

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