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Öğrenciler Türkiye geneli deneme sınavında

07.04.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda üniversite hazırlık sürecinde ücretsiz eğitim alan öğrenciler, Türkiye geneli yapılan deneme sınavında ter döküyor.

Öğrenciler Türkiye geneli deneme sınavında

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun eğitime kazandırdığı kursta ücretsiz eğitim alan 300 öğrenci, her hafta yapılan ücretsiz deneme sınavlarının yanı sıra Türkiye geneli deneme sınavında da ter döküyor.

Öğrenciler, bugün başlayan ve Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri devam edecek olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarında kursta aldıkları eğitimlerin karşılığını vermeye çalışacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemer Belediyesi öğrencilerimize destek olmak boynumuzun borcu. Öğrencilerimize ücretsiz kitaplar, yaprak testleri dağıtıyoruz. Öğrencilerimize her hafta deneme sınavları yapıyoruz. Kursumuzdaki öğretmenlerimiz öğrencilerimizle çok iyi ilgileniyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin girdiği Türkiye geneli deneme sınavında da kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

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