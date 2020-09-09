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Öğrenciler üzüm bağlarını gezdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.09.2020 18:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında öğrenciler üzüm bağlarını gezdi.Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, annesi ve ya babası olmayan ve Gölbaşı ilçesinde ikamet eden 7 ve 8.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında öğrenciler üzüm bağlarını gezdi.
Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, annesi ve ya babası olmayan ve Gölbaşı ilçesinde ikamet eden 7 ve 8. sınıf öğrencilerine çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Müdür Yavaş, “ODES kapsamında projeden faydalanan çocuklar ile ilçemizin başlıca geçim kaynağı olan kurutmalık peygamber üzümünün üretim aşamalarını görmelerine fırsat tanımış olduk. Bu projenin amacı sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında ki çocuklara akademik, sosyal kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi. Çocuklara değerler eğitimi ile milli ve manevi değerlerin öğretilmesi ve sosyal, kültürel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Çocuklarımız yapılan bu etkinlik sayesinde Türkiye’de sadece Gölbaşı ve çevresinde yetişen kurutmalık peygamber üzümünün üretim aşamalarını görmelerine fırsat tanımış olduk” diye konuştu.

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