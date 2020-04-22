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Öğrenciler videolu eğitimle evde kendi ekmeklerini yaptı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.04.2020 12:38 | Son Güncelleme

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel öğrencileri, öğretmenleri tarafından görüntülü eğitimle tarif edilen ekmekleri evlerinde yaptılar.Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrenciler çeşitli atölyelerde eğitim alıyor.

Öğrenciler videolu eğitimle evde kendi ekmeklerini yaptı

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel öğrencileri, öğretmenleri tarafından görüntülü eğitimle tarif edilen ekmekleri evlerinde yaptılar.
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrenciler çeşitli atölyelerde eğitim alıyor. Korona virüs salgınına karşı önlemler kapsamında evlerinde olan öğrenciler, mutfak atölyesindeki öğretmenleri Emel Ulukurt tarafından evde yapılan ve video olarak kaydedilen ekmeği kendi evlerinde yaptılar. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Emel Ulukurt, mutfak atölyesindeki öğrencilerinin, kendi evlerinde yapmaları için ekmek yaptı. Ekmek yapımını görüntü kaydı alarak kaydeden Ulukurt’un videosu, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Facebook hesabında yayınlandı. Öğretmenlerinin ekmek yapımını izleyen öğrenciler, kendi evlerinde ekmek yaptılar.

Öğrenciler videolu eğitimle evde kendi ekmeklerini yaptı

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