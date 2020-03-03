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Öğrenciler yurt ışıkları ile "TSK" ve "bir ölür bin diriliriz" yazdı

KARABÜK HABERLERİ  | 03.03.2020 22:48 | Son Güncelleme

KYK'nın Karabük'teki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Karabük'teki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesinde odalarının ışıkları ile "TSK" ve "bir ölür bin diriliriz" yazdı.

Ayrıca öğrenciler, Türk bayrakları açarak şehitlerin isimleri ile İstiklal Marışı'nı okundu, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren öğrencilerin kaldığı yurtlar, çevredeki vatandaşlarca fotoğraflandı.

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