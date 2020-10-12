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Öğrencilerde yüz yüze eğitim sevinci

TOKAT HABERLERİ  | 12.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Tokat’ta yüz yüze eğitime ikinci aşmada başlayan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından anaokulu ve 1.

Tokat’ta yüz yüze eğitime ikinci aşmada başlayan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerin ardından, 2,3,4,8’inci sınıflar ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Tokat’ta da maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde eğitime başlayan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı. Beden eğitimi dersine çıkan öğrenciler siperlik ve maske takan öğretmenlerinin nezaretinde ısınma hareketleri yaptı. Sınıflarda ise okul idarecileri öğrencilere korona virüs salgını nedeni ile uymaları gereken konularda bilgi verdi. 2. sınıf öğrencisi Elif Naz Çetinkaya, okulların açılacağı için heyecandan uyuyamadığını belirterek, “Heyecandan yemeğimi bile evde zor yerdim. Okula geldiğimde de arkadaşlarımı gördüğüm için mutlu oldum. Kurallara uyarsak korona virüsü yeneriz diye düşünüyorum” dedi.
Yunus Emre İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Halime Tasa ise bu süreçte öğrencilerle iletişimi koparmadıklarını belirterek, “Yüz yüze eğitime başlamakta güzel oldu. Sağlıklı sıhhatli bir şekilde inşallah devam eder. Çünkü bizler hem okulu hem çocukları çok özledik. Gerekli tedbirleri okul olarak aldı, bizlerde öğretmenler olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz” diye konuştu.

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