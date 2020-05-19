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Öğrencilerden 19 Mayıs’a özel klip

ERZURUM HABERLERİ  | 19.05.2020 09:53 | Son Güncelleme

Erzurum’da iki kardeş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Marşını seslendirdi.Erzurum’da 11.sınıf öğrencisi Selcan Yılmaz ve kardeşi 5 .sınıf öğrencisi Cihangir Yılmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarını evde sürdürdü.

Öğrencilerden 19 Mayıs’a özel klip

Erzurum’da iki kardeş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Marşını seslendirdi.
Erzurum’da 11.sınıf öğrencisi Selcan Yılmaz ve kardeşi 5 .sınıf öğrencisi Cihangir Yılmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarını evde sürdürdü. Evden çıkamayacakları için hazırlandıkları şarkıya klip çekmek isteyen kardeşlerin isteğini ise babaları Selçuk Yılmaz gerçekleştirdi.
Çocukları İzmir Marşını söylerken baba Selçuk Yılmaz ise kamerasıyla kayda girdi. Çektikleri klip 19 Mayısı evde geçirecek olan iki kardeşi biraz olsun mutlu ettiği görüldü.

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İmsak
03:04
Sabah
04:49
Öğle
12:16
İkindi
16:11
Akşam
19:33
Yatsı
21:11

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Ender Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
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