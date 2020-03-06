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Öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

OSMANİYE HABERLERİ  | 06.03.2020 13:42 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Haruniye Ortaokulu ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenledi.Misafirlerin karanfillerle karşılandığı program, Atatürk ve Demokrasi Meydanında gerçekleşti.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Haruniye Ortaokulu ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Misafirlerin karanfillerle karşılandığı program, Atatürk ve Demokrasi Meydanında gerçekleşti. "Kadına Şiddet" konulu oyundan sonra sahneye çıkan öğrenciler "Ben Kimim" bölümünde, dünyada sembol olmuş kadın isimlerden Hindistanlı İndira Gandhi, Meksikalı Frida Kahlo, Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in dedesi olan Süleyman Şah’ın eşi Hayme Ana ve Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarından Şerife Bacı’nın hayatlarını kendi ağızlarından seslendirdiler. Daha sonra okulun müzik öğretmeni eşliğinde türkülerin seslendirildiği etkinlik sona erdi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz, ilçe milli eğitim şube müdürleri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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Osmaniye Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:52
Öğle
12:51
İkindi
16:07
Akşam
18:41
Yatsı
19:55

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Besnek Eczanesi
Merkez
Çalık Eczanesi
Merkez
Akarca Eczanesi
Kadirli
Düziçi Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Uğur Eczanesi
Bahce
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