Öğrencilerden “Atıktan Sanata Süreç” sergisi

Şehit Mehmet Fatih Ongun Orta Okulu öğrencileri, Görsel Sanatlar Öğretmeni Arif Naci Köneç rehberliğinde, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden oluşan sanatsal çalışmaların yer aldığı “Atıktan Sanata Süreç” sergisi açtı. Sanatsal çalışmalar göz doldururken, ‘Çevre Dostuna Dönüşen Tabaklarımız Resim Sergisi’ ile süt kutularından yapılan ‘Kuşlarımız Üşümesin Geri Dönüşüm Evi’ çalışmalarıyla sergide öğrencilerin çalışmaları yer aldı. Okul müdürü Selçuk Cura, “Atıkların geri dönüşüm süreci içinde değerlendirilmeden bertaraf edilmesi, hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden oluyor.

Kullanmadığımız atık malzemelerin sanatsal ve yararlı eşyalar haline gelmesi, etrafımızda çöp dediğimiz nesnelerin birer sanat eserine dönüşmesi, öğrencilerimizin çevreye olan duyarlılıklarının en güzel örneğidir. Bizler gelecek nesillerimizden emanet aldığımız bir çevreyi yaşıyoruz. En güzel temizlik, kirletmemektir. En güzel tasarruf israf etmemektir. Emeği geçen öğretmenimiz ve öğrencilerimizi gönülden kutluyorum” dedi.



