YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatına destek

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatına destek

ERZURUM HABERLERİ  | 04.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler Türk Ordusu tarafından Suriye’de sivil ve mazlumlar için başlatılan “Bahar Kalkanı”na manevi destek verdiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler Türk Ordusu tarafından Suriye’de sivil ve mazlumlar için başlatılan “Bahar Kalkanı”na manevi destek verdiler. Öğrenciler dualar okuyup, hatimler indirdiler, marş söylediler.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı tüm yurtlarda 3 Mart gecesi saat 21.00’da ışıklar yakılarak Suriye’de mücadele eden Türk Ordusu için destek marşları söylendi, Fetih duası okundu, 101 hatim indirildi. Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında bina dış cephe ışıkları yakılırken, öğrenciler bina pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganları atıp marşlar okudular. Yurtlarda ayrıca Türk bayrakları açılırken, her öğrencinin bir harfi taşıdığı Bahar Kalkanı yazısı yazıldı.
İdlib için 101 hatim
Bahar Kalkanına destek için önceden okunmaya başlayan hatim sayısı, Erzurum’un manevi kalkanı olarak bilinen 1001 hatime nazire olarak 101 hatim olarak indirildi. Okunan hatimlerin ardından her yurtta ayrı ayrı olarak dualar edilip, Fetih dualarıyla birlikte Suriye’de görev yapan Mehmetçiğe bağışlandı. Öğrenciler, “Kınalı kuzular, vatan için, mazlumlar için, bizlerin eğitimimizi huzur içinde almamız için vatan ile düşman arasına başını koyarken, bizde hiç olmazsa onlar için dua edelim dedik. Allah kabul buyurur inşallah, Mehmetçiğimize selam olsun” dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Erzurum Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:37
Öğle
12:32
İkindi
15:43
Akşam
18:17
Yatsı
19:34

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

GÜNCELLEME - Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi

GÜNCELLEME - Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi

Ak Parti Aşkale’de istişare etti

Ak Parti Aşkale’de istişare etti

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.