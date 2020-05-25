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Öğrencilerden evde geri dönüşüm projesi

YALOVA HABERLERİ  | 25.05.2020 12:33 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencileri mart ayında dahil oldukları "No Other Planet-Başka Gezegen Yok" isimli eTwinning projelerini evde yürütüyorlar.Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4/A sınıf öğretmeni Hatice Yıldırım ve öğrencileri, dünyadaki iklim değişikliklerine dikkat çekmek ve küresel ısınma konusunda, toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla başlatılan “No Other Planet - Başka Gezegen Yok "etwinning projesine dahil olmaktan mutluluk duyarak canlı eğitimlerinin yanı sıra proje faaliyetlerini de aksatmadan yerine getiriyorlar.

Yalova Altınova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencileri mart ayında dahil oldukları "No Other Planet-Başka Gezegen Yok" isimli eTwinning projelerini evde yürütüyorlar.
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4/A sınıf öğretmeni Hatice Yıldırım ve öğrencileri, dünyadaki iklim değişikliklerine dikkat çekmek ve küresel ısınma konusunda, toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla başlatılan “No Other Planet - Başka Gezegen Yok "etwinning projesine dahil olmaktan mutluluk duyarak canlı eğitimlerinin yanı sıra proje faaliyetlerini de aksatmadan yerine getiriyorlar. Proje ekibinin en son etkinliği geri dönüşümün önemine dikkat çekmek oldu. Geri dönüşüm farkındalığı oluşturmayı hedefleyen öğrenciler öğretmenleri Hatice Yıldırım’ın yönlendirmeleriyle etkinliklerine başladı. 4-A Sınıfı öğrencileri evlerinde kullanmadıkları çeşitli malzemelerle birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardı. Böylelikle öğrenciler hem geri dönüşümün önemini daha iyi kavradılar hem de bir ürün oluşturmanın sevincini yaşadılar. Ayrıca bu salgın döneminde evlerinde eğlenceli vakit geçirmiş oldular.

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