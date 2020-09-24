YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Öğrencilerden Kaymakam Kayabaşı’na ziyaret

Öğrencilerden Kaymakam Kayabaşı’na ziyaret

VAN HABERLERİ  | 24.09.2020 13:22 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesindeki bir grup öğrenci, Kaymakam Fatih Kayabaşı’nı makamında ziyaret etti.Yedisalkım Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, kaymakamlık mesleği ve mülki idare hakkında Kaymakam Fatih Kayabaşı’ndan bilgi aldı.

Öğrencilerden Kaymakam Kayabaşı’na ziyaret

Van’ın Gürpınar ilçesindeki bir grup öğrenci, Kaymakam Fatih Kayabaşı’nı makamında ziyaret etti.
Yedisalkım Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, kaymakamlık mesleği ve mülki idare hakkında Kaymakam Fatih Kayabaşı’ndan bilgi aldı. Ziyarette Kaymakam Kayabaşı, mesleği hakkında bilgi verdi. Öğrencilere eğitimlerine önem vermeleri ve kitap okuma alışkanlıklarını kaybetmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Kaymakam Kayabaşı, geleceğin teminatı çocuklara derslerinde başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerden Kaymakam Kayabaşı’na ziyaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Van Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:49
Öğle
12:03
İkindi
15:28
Akşam
18:08
Yatsı
19:24

Van Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkşn daldırı
Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkşn daldırı
’Tahsin Paşa’ rolüyle sevilen oyuncu Yenişehiroğlu, Gürpınarlılarla buluştu
’Tahsin Paşa’ rolüyle sevilen oyuncu Yenişehiroğlu, Gürpınarlılarla buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.