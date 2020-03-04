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Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

NİĞDE HABERLERİ  | 04.03.2020 08:54 | Son Güncelleme

Niğde’de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik’e destek olmak için odalarındaki ışıklarla ’TSK’ ve 1987, bağış, 10 TL” yazdı.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye’nin İdlib kentinde devam ’Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevli Mehmetçik’e destek olmak için odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak yurt binasında ’TSK’ ve 1987,bağış, 10 TL” yazdı.Öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrakları ile şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı atarak yürüdü.

Niğde’de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik’e destek olmak için odalarındaki ışıklarla ’TSK’ ve 1987, bağış, 10 TL” yazdı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye’nin İdlib kentinde devam ’Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevli Mehmetçik’e destek olmak için odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak yurt binasında ’TSK’ ve 1987,bağış, 10 TL” yazdı.
Öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrakları ile şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı atarak yürüdü. Daha sonra şehitlerin isimlerini tek tek okudular.

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Özgür Eczanesi
Merkez
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Altunhisar
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Bor
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Camardi
Deniz Eczanesi
Ciftlik
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