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Öğrencilerden motivasyon seminerine yoğun ilgi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi, yetim öğrencilere yönelik ‘İletişim ve Motivasyon’ semineri düzenledi.

Şehitkamil Belediyesi, yetim öğrencilere yönelik ‘İletişim ve Motivasyon’ semineri düzenledi. Semineri dikkatle takip eden öğrenciler, periyodik olarak gerçekleştirilen seminerlerin yaşamlarına önemli katkılar sağladığını ifade ettiler.
Yetim öğrencilerin yanında olmak, eğitimlerini desteklemek, hayata umutla bakmalarını sağlamak adına Yetim Koordinasyon Merkezi’ni kuran ve yıllardır binlerce yetim çocuğun hayatına dokunan Şehitkamil Belediyesi, yetimlere yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Şehitkamil Belediyesi, son olarak Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak yetim çocuklara yönelik ‘İletişim ve Motivasyon’ konulu seminer düzenledi. Seminer, Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde görevli Psikolojik Danışman Şaban Polat tarafından verildi.
"Onları hayata bağlamaya çalışıyoruz"
Seminere ilişkin açıklamada bulunan Psikolojik Danışman Şaban Polat, “Ayda bir kez yetim çocuklarımızla bir araya gelerek, onlara psikolojik desteğin yanı sıra iletişim ve motivasyon seminerleri veriyoruz. Aile içi iletişim, okulda uyum eğitimleri, bağımlılıklardan korunma ve buna benzer eğitimler veriyoruz. Bugünkü konumuz ise öğrencilerimizin tatili en iyi şekilde değerlendirmeleri adına eğitim verdik. Aile içi iletişim konusunda ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Buradaki çocuklarımızın özel durumlarından dolayı onları hayata bağlamak adına elimizden gelen her türlü desteği sunmaya çalıyoruz. Bu tür seminerlerle onları hayata bağlamaya çalışıyoruz. Seminerlerimiz, belirli aralıklarla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
"Hayata sımsıkı sarılıyoruz"
Yetim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören Rabia İrem Dündar seminerle ilgili şunları söyledi:
"Yetim Koordinasyon Merkezi’ne eğitim almaya geliyorum. Bugün, seminere katıldım. Hocamız, bizlere tatil dönemi içerisinde neler yapımız gerektiğini anlattı. Bunun yanı sıra aile içi iletişim konusunda neler yapmamız gerektiğini bizlere aktardı. Bu tür seminerler bizler için moral ve motivasyon açısından çok iyi geliyor. Bu tür seminerlere katılmaya gayret gösteriyoruz. Hocalarımız sayesinde hayata sımsıkı sarılıyoruz. Böylesine anlamlı seminerlerin sık sık yapılmasını istiyoruz. Başkanımıza ve hocalarımıza bize göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz."

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