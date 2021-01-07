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Öğrencilerden örnek davranış

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 07.01.2021 17:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesinde yaşayan öğrenciler, mahalleleri ile mezarlıktaki çöpleri temizleyerek örnek bir davranışa imza attı.Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesinde yaşayan bir grup genç, mahallelerinin daha temiz olması için çalışma başlattı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesinde yaşayan öğrenciler, mahalleleri ile mezarlıktaki çöpleri temizleyerek örnek bir davranışa imza attı.
Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesinde yaşayan bir grup genç, mahallelerinin daha temiz olması için çalışma başlattı. Gençler, mahalleleri ile mezarlığı temizlemek için işe koyuldu. Bunu duyan mahalle sakinleri de gençlere destek verdi. Vatandaşlar, ellerine aldıkları çöp torbalarıyla, etraftaki çöpleri topladı. Gençlerden Haşim Demir, mahallelerinin daha temiz olması için yaptıkları çağrıya kısa sürede birçok kişinin destek verdiğini söyledi. Demir, "Mahalle hepimizin, biz de aramızda mahallemiz için ne yapabiliriz diye düşündük, her şeyi devletten beklememek lazım diyerek sokağa çıkışın serbest olduğu zaman mahalle mezarlığında temizlik yaptık. Burada dedelerimizin, ağabeylerimizin, ablalarımızın kabirlerini temizledik. Mahalle içerisinde bulunan çöpleri toplayarak temiz bir alan bıraktık. Destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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