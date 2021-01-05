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Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür ziyareti

DÜZCE HABERLERİ  | 05.01.2021 17:51 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, pandemiye karşı yoğun çalışma temposu ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ziyaret düzenledi.Yaklaşık 1 yıl boyunca Covid-19 virüsüne karşı cansiparane mücadele veren Düzce Üniversitesi Hastanesi çalışanlarını ziyaret eden Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, gösterdikleri özverili çalışmaları için sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, pandemiye karşı yoğun çalışma temposu ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ziyaret düzenledi.
Yaklaşık 1 yıl boyunca Covid-19 virüsüne karşı cansiparane mücadele veren Düzce Üniversitesi Hastanesi çalışanlarını ziyaret eden Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, gösterdikleri özverili çalışmaları için sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yanlarında getirdikleri hediyelerden de takdim eden geleceğin doktorları, bu süreçte hem fiziki hem de psikolojik olarak zor bir dönem geçiren sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini ifade etti. Herkesin; temizlik, maske ve mesafe kuralına uymasının önemini hatırlatan öğrenciler, pandemi önlemlerine karşı herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

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