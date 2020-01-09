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  4. Öğrencilerden ’Sigaraya hayır’ yürüyüşü

Öğrencilerden ’Sigaraya hayır’ yürüyüşü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Kütahya ili Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencileri, ’Sigarayı hayır’ yürüyüşü düzenledi.Öğrenciler, ellerindeki dövizlerle Belediye Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.Öğrenciler, daha sonra kahvehanelerde büyüklerine sigaranın zararlarını anlattı.Pazarlar İlkokul 4.

Kütahya ili Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencileri, ’Sigarayı hayır’ yürüyüşü düzenledi.
Öğrenciler, ellerindeki dövizlerle Belediye Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.
Öğrenciler, daha sonra kahvehanelerde büyüklerine sigaranın zararlarını anlattı.
Pazarlar İlkokul 4. sınıf öğrencisi Ramazan Berat Ünal,"biz büyüklerimizi uyarmak istedik. Pasif içici olmak istemiyoruz. Sigara sebebiyle ölenlerin sayısının trafik kazasında ölenlerden daha çok olduğunu duyunca arkadaşlarımla ve öğretmenlerimizle böyle bir eylem yapmak istedik" dedi.
Proje sorumlu öğretmeni Yasin Gülalan, öğrencilerin sigara içenlere önemli bir uyarı yaptığını belirtti.

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