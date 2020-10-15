YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Öğrencilerden sokak hayvanlarına mama desteği

Öğrencilerden sokak hayvanlarına mama desteği

İZMİR HABERLERİ  | 15.10.2020 17:35 | Son Güncelleme

Özel Radikal Bornova Kampüsünün öğrencileri, “Askıda Mama Var” projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.Özel Radikal Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan iki okul ve 12 özel eğitim kurumunda, öğrencilerin hızla öğrenmesi amacıyla kurulan Depar Eğitim Sistemi (DES) başarıyla yürütülüyor.Bu kapsamda Özel Radikal Okulları Bornova Kampüsünün öğrencileri de, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sokak hayvanlarını unutmadı.

Özel Radikal Bornova Kampüsünün öğrencileri, “Askıda Mama Var” projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.
Özel Radikal Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan iki okul ve 12 özel eğitim kurumunda, öğrencilerin hızla öğrenmesi amacıyla kurulan Depar Eğitim Sistemi (DES) başarıyla yürütülüyor.
Bu kapsamda Özel Radikal Okulları Bornova Kampüsünün öğrencileri de, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sokak hayvanlarını unutmadı. “Askıda Mama Var” projesi kapsamında öğrenciler, okula mamalar getirerek hayvanlara destek oldu. Getirilen bu mamalarda, daha sonra görevliler vasıtasıyla sokak hayvanlarına dağıtıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı korona virüse yakalandı
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı korona virüse yakalandı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Sincan’da köylü pazarlarına yoğun ilgi
Sincan’da köylü pazarlarına yoğun ilgi
Sanayi esnafından belediyeye destek
Sanayi esnafından belediyeye destek

İzmir Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
13:02
İkindi
16:10
Akşam
18:41
Yatsı
19:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Melek Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Yeni Tuna Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İzmir'de bir emekli öğretmen elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu
İzmir'de bir emekli öğretmen elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Çeşme Çarşısında Muhteşem Sokak Defilesi
Çeşme Çarşısında Muhteşem Sokak Defilesi
İzmirli Esnafın Tek Kişilik Travesti Eylemi
İzmirli Esnafın Tek Kişilik Travesti Eylemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.