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Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatılacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.02.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine, ’Sağlık Bakanlığı Yaşama Yol Ver’ projesi kapsamında 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği AR-GE Tanıtım Birimi tarafından eğitim verilmesi için protokol yapıldığı bildirildi.Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimizin geçen yılki eğitimde yoğun ilgi ve alaka ile karşıladıkları bu eğitimde, 112’nin tek numara olması, 112’nin gereksiz meşgul edilmemesi, hangi durumlarda ambulans çağırması gerektiği, trafikte 112’ye nasıl yol verilmesi gerektiği ve bunun hayati önemini, 112 arandığında nasıl konuşulması gerektiği,ambulans içinde yapılan müdahaleler ve ambulans içinde neler olduğu gibi konularda belli dönemlerde eğitimler verilecek’’ diye konuştu.

Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatılacak

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine, ’Sağlık Bakanlığı Yaşama Yol Ver’ projesi kapsamında 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği AR-GE Tanıtım Birimi tarafından eğitim verilmesi için protokol yapıldığı bildirildi.
Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimizin geçen yılki eğitimde yoğun ilgi ve alaka ile karşıladıkları bu eğitimde, 112’nin tek numara olması, 112’nin gereksiz meşgul edilmemesi, hangi durumlarda ambulans çağırması gerektiği, trafikte 112’ye nasıl yol verilmesi gerektiği ve bunun hayati önemini, 112 arandığında nasıl konuşulması gerektiği,ambulans içinde yapılan müdahaleler ve ambulans içinde neler olduğu gibi konularda belli dönemlerde eğitimler verilecek’’ diye konuştu.

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