Öğrencilere Antalya’da 5 yıldızlı kamp

Diyarbakır Radikal Okulları öğrencilerini sömestr tatilinde kampa aldı. Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen kampa katılan öğrenciler hem eğitim gördü hem de eğlenerek stres attı.

Diyarbakır’dan 6 öğretmen nezaretinde Antalya Belek’e giden 25 öğrenci sömestr tatilinde kampa alındı. Ortaokul öğrencilerinden oluşan 25 kişilik öğrenci heyeti uçakla Antalya’ya götürülerek Belek’te bulunan 5 yıldızlı bir otelde kampa alındı. Kampa katılan öğrenciler deneyimli öğretmenler eşliğinde hem yoğun bir ders programı yaptı hem de doğa yürüyüşü, sportif etkinlikler yaptı. Program dahilinde günde 7 saat ders çalışan öğrencilere eksik kaldıkları konularda öğretmenler tarafından özel ilgi gösterildi. Bire bir eğitimle kampın tadını çıkaran öğrenciler boş vakitlerinde de öğretmenlerinin koordinesinde sportif etkinlikler yaparak, doğa ve sahil yürüyüşleri gerçekleştirdi.

“Çocuklarımız için güzel bir kamp oldu”

Diyarbakır Radikal Okulları Ortaokul Koordinatörü ve kamp sorumlusu Matematik Öğretmeni Tuncer Kaleli, kampın çocuklar için faydalı olduğunu söyledi. Öğrencilerin böylesi kamplarla hem eğlendiklerini hem de ders çalıştıklarını dile getiren Kaleli, “Çok faydalı bir kamp programı oldu. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimizin en iyi şekilde verim alması için gayret gösterdik. Planlı ve güzel etkinlikler yaptık. Ders zamanı haricindeki boş vakitlerimizde çocuklarla eğlenceli etkinlikler yaptık. Tatili çok verimli bir şekilde değerlendirdik. Öğrencilerimiz gibi biz de çok eğlendik. Faydalı olduğuna inanıyorum. Böyle bir imkan verdikleri için okul idaresine teşekkür ederim” dedi.