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Öğrencilere başarı belgeleri protokol tarafından verildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.03.2020 19:01 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 99.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 99. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri Belediye Konferans Salonu’nda icra edildi.
Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ilçe idare şube başkanları, siyasi parti temsilcileri, okul ve kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma Şaphane Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatih Köse tarafından yapıldı.
Öğrenciler tarafından, İstiklal Marşı’nın yazılması ve mecliste okunması hakkında bilgilendirmeler yapıldı, öğrenciler tarafından Hacıvat ile Karagöz oyunu gösterisi yapıldı, şiirler okundu. Günün anlam ve önemi ile ilgili video ve slayt sunumları yapıldı.
İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması kapsamında dereceye giren öğrenciler tarafından İstiklal Marşı okundu. Program sonunda hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri, Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Hüsnü Öncel tarafından verildi.

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