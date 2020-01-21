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  4. Öğrencilere beyaz baston eğitimi

Öğrencilere beyaz baston eğitimi

YALOVA HABERLERİ  | 21.01.2020 18:46 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Subaşı Hacı Ali Saruhan Ortaokulu’nda önemli bir faaliyete imza atıldı.Altınova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çiftlikköy Gençlik Merkezi tarafından Subaşı Hacı Ali Saruhan Ortaokulu’nda öğrencilere görme engellilerle ve beyaz bastonla alakalı bilgiler aktarıldı.

Öğrencilere beyaz baston eğitimi

Yalova’nın Altınova ilçesinde Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Subaşı Hacı Ali Saruhan Ortaokulu’nda önemli bir faaliyete imza atıldı.
Altınova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çiftlikköy Gençlik Merkezi tarafından Subaşı Hacı Ali Saruhan Ortaokulu’nda öğrencilere görme engellilerle ve beyaz bastonla alakalı bilgiler aktarıldı. Uygulamalı eğitimlerin de verildiği programda öğrenciler gözlerini kapatıp beyaz bastonla yürüdü. Altınova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, “Beyaz baston, 1921 yılında Londra’da trafik kazası sonucu görme kabiliyetini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının dünyada sesini duyurmak için yapılan bir farkındalık hareketidir” dedi.

Öğrencilere beyaz baston eğitimi

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