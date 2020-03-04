YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Öğrencilere ’Bilinçli Tüketici’ eğitimi

Öğrencilere ’Bilinçli Tüketici’ eğitimi

SAMSUN HABERLERİ  | 04.03.2020 13:09 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ’Bilinçli bir tüketici olmaları’ amacıyla öğrencilere yönelik başlattığı ’Zabıta ve Bilinçli Tüketici’ eğitimleri sürüyor.Bilinçli bir tüketicinin çocukluktan yetişmesi gerektiği düşüncesiyle hareket eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ’6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ kapsamında öğrencilere yönelik, Zabıta ve Bilinçli Tüketici’ eğitimleri başlattı.“Fiyat etiketine dikkat edin”Son olarak Atakum Ortaokulu’nda sürdürülen eğitim çalışmasında Tüketici Hakları Zabıta Amiri Ercan Şahin, öğrencilere bozuk ürün alındığında yapılması gerekenleri anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ’Bilinçli bir tüketici olmaları’ amacıyla öğrencilere yönelik başlattığı ’Zabıta ve Bilinçli Tüketici’ eğitimleri sürüyor.
Bilinçli bir tüketicinin çocukluktan yetişmesi gerektiği düşüncesiyle hareket eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ’6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ kapsamında öğrencilere yönelik, Zabıta ve Bilinçli Tüketici’ eğitimleri başlattı.

“Fiyat etiketine dikkat edin”
Son olarak Atakum Ortaokulu’nda sürdürülen eğitim çalışmasında Tüketici Hakları Zabıta Amiri Ercan Şahin, öğrencilere bozuk ürün alındığında yapılması gerekenleri anlattı. Yaklaşık 100 öğrencinin yer aldığı seminerde, tüketim konusunda toplum olarak bilinçli hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Zabıta Amiri Ercan Şahin, gereksiz alışveriş yapılmamasını istedi ve alışveriş yaparken alınan ürünün kalitesine, bütçeye uygun olup olmadığına, fiyat etiketine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz”
Konuyla ilgili bilgi veren Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, “Bilinçli tüketici, ürün satın aldığı zaman herhangi bir olumsuzluk yaşadığında nereye ve nasıl başvuracağını bilen kişidir. Özellikle gıda maddelerini alırken oldukça dikkatli olmalıyız. Alışveriş yaparken satın alacağımız ürünlerin son kullanma tarihini ve etiketlerini mutlaka kontrol etmeliyiz. Ayrıca yaptığımız her alışveriş sonrası mutlaka fiş almamız gerekir. Biz bunun için okullarda öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendiriyoruz. Bilinçli bir tüketici olmaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Seminerin ardından öğrencilere, tüketici haklarını anlatan Bilinçli Tüketici Rehberi Kitapçığı dağıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Samsun Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:51
İkindi
16:01
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Duruşehir Eczanesi
Ilkadim
Koza Eczanesi
Ilkadim
Özdemir Eczanesi
Ilkadim
Başak Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Samsun'da yakalandı

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.