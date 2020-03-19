Öğrencilere bir müjde de Başkan Ergün’den

Türkiye genelinde okulların korona virüs önlemleri kapsamında tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından öğrencilere okulların açıldığı ilk gün için 40 dakikalık teneffüs sözü verilmesinin ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte okullara mesir macunu ve kuru üzüm dağıtma kararı aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye genelinde okullar tatil edildi. Bu nedenle evlerinde olan öğrencilere müjde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden ’Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadelerini kullanarak 40 dakikalık teneffüs sözü verdi. Bakan Selçuk’un sözü üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi de okulların açılmasıyla birlikte okullara mesir macunu ile kuru üzüm dağıtma kararı aldı. Bu doğrultuda okulların açıldığı ilk günün 40 dakikalık ilk teneffüsünde öğrenciler Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtacağı mesir macunu ve kuru üzüm ile enerji depolayacak.



