YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Öğrencilere çevre ve geri dönüşüm eğitimi

Öğrencilere çevre ve geri dönüşüm eğitimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.02.2020 14:39 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi’nin “Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimi” kapsamında okullarda başlattığı bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.Çevre duyarlılığına sahip yeni nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla Avcılar Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda başlatılan bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

Avcılar Belediyesi’nin “Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimi” kapsamında okullarda başlattığı bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.
Çevre duyarlılığına sahip yeni nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla Avcılar Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda başlatılan bilgilendirme eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerde öğrencilere geri dönüşümün önemi, geri dönüşüme kazandırılması gereken atıklar ve ham maddeler hakkında bilgiler veriliyor. Ayrıca eğitim programında, geri dönüşümün çevre ve toplum açısından önemi ifade edilerek, teknik bilgiler çerçevesinde geri dönüşümün doğal hayata ve ekonomiye katkıları da aktarılıyor.

İklim değişikliğini önleme mücadelesi okullarda
Eğitimlerde, öğrencilere iklim değişikliği ile mücadele konusunda kişisel olarak alınabilecek önlemlerin yanı sıra belediyenin iklim değişikliği ile ilgili mücadele faaliyetleri hakkında da bilgi veriliyor.
Çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirme faaliyetlerini uzun yıllardır sürdüren Avcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü yetkililerince konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün karşı karşıya olduğumuz dünyadaki çevre problemlerinin kaynağının, insanların yanlış tüketim alışkanlıklarının bir sonucu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hatta bu yanlış öyle boyutlara ulaşıyor ki, Türkiye’nin yüz ölçümünün neredeyse beş katı büyüklüğünde atıklardan oluşan bir kıta var oluyor; yedinci Kıta. Bizler, daha yaşanabilir, sağlıklı bir geleceğin doğa ve iklim dostu başka bir dünyanın düşüyle hareket ediyoruz. Gelecek nesillere bu düşünceyi aşılama gayretindeyiz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Emet’te 3 mahallede kilitli parke döşeme çalışmaları

Camide gençlik buluşmaları

Camide gençlik buluşmaları

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

’’Vergi bilincinin oluşturulması son derece önemli"

Nazilli’de 7/24 iyi su

Nazilli’de 7/24 iyi su

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
13:22
İkindi
16:26
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.