YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı

Öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde okullarda deprem eğitimi veriyor.

Pamukkale Belediyesi 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde okullarda deprem eğitimi veriyor. Başkan Örki, “Türkiye’nin bir deprem ülkesi, Denizli’nin de birinci derece deprem bölgesi olduğu için Allah korusun her an depremle karşı karşıya kalabiliriz” dedi.
Türkiye’nin topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan depremlere, her yıl 1-7 Mart ’Deprem Haftası’ ile dikkat çekiliyor. Bu hafta ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesi farkındalık oluşturmak amacıyla Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi ile işbirliği yaparak orta okullarda deprem eğitimi verildi. Etkinliğin ilk durağı olan Mehmetçik 100. Yıl Ortaokulu’ndaki eğitime Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de katılırken, DAK adına bilgilendirme yapan Volkan Ayçiçek’in deprem öncesi, deprem anı ve depremden sonra yapılması gerekenler konusundaki eğitimde yer aldı.
“Deprem bilincini ne kadar erken kazanırsak o kadar iyi olur”
Başkan Örki, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin bir deprem ülkesi, Denizli’nin de birinci derece deprem bölgesi olduğunun altını çizdi. “Allah korusun her an depremle karşı karşıya kalabiliriz” diyen Başkan Örki, “Deprem ile ilgili olarak her yıl Mart ayında deprem haftası çalışmaları yapılıyor. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak DAK ekibi ile birlikte sizlere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gerekenleri öğretmek istedik. Toplum olarak deprem bilincini ne kadar erken kazanırsak o kadar iyi olur. Sizler burada öğrendiklerinizi ailenizin diğer fertlerine anlattığınız zaman ulaşılan kişi sayısı artmış olacaktır. Bu şekilde deprem konusunda farkındalık oluşturmuş olacağız. Biz Pamukkale Belediyesi olarak binaların yapım aşamasındaki gerekli incelemeleri yaparak sağlam konutların yapılmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bugün buradan küçük adımın büyüyerek toplumda yer bulmasını diliyorum. Hepinizi çok seviyorum” dedi.
Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimler 3 - 6 Mart tarihlri arasında farklı okullarda da devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Denizli Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:27
Öğle
13:21
İkindi
16:32
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Denizli Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Dağdelen Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Soylu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

PAÜ’lü öğrencilere Almanya’da iş fırsatı

PAÜ’lü öğrencilere Almanya’da iş fırsatı

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü

Denizli'de bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdü

AFAD’dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı

AFAD’dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.