Öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı

Pamukkale Belediyesi 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde okullarda deprem eğitimi veriyor. Başkan Örki, “Türkiye’nin bir deprem ülkesi, Denizli’nin de birinci derece deprem bölgesi olduğu için Allah korusun her an depremle karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Türkiye’nin topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan depremlere, her yıl 1-7 Mart ’Deprem Haftası’ ile dikkat çekiliyor. Bu hafta ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesi farkındalık oluşturmak amacıyla Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi ile işbirliği yaparak orta okullarda deprem eğitimi verildi. Etkinliğin ilk durağı olan Mehmetçik 100. Yıl Ortaokulu’ndaki eğitime Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de katılırken, DAK adına bilgilendirme yapan Volkan Ayçiçek’in deprem öncesi, deprem anı ve depremden sonra yapılması gerekenler konusundaki eğitimde yer aldı.

“Deprem bilincini ne kadar erken kazanırsak o kadar iyi olur”

Başkan Örki, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin bir deprem ülkesi, Denizli’nin de birinci derece deprem bölgesi olduğunun altını çizdi. “Allah korusun her an depremle karşı karşıya kalabiliriz” diyen Başkan Örki, “Deprem ile ilgili olarak her yıl Mart ayında deprem haftası çalışmaları yapılıyor. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak DAK ekibi ile birlikte sizlere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gerekenleri öğretmek istedik. Toplum olarak deprem bilincini ne kadar erken kazanırsak o kadar iyi olur. Sizler burada öğrendiklerinizi ailenizin diğer fertlerine anlattığınız zaman ulaşılan kişi sayısı artmış olacaktır. Bu şekilde deprem konusunda farkındalık oluşturmuş olacağız. Biz Pamukkale Belediyesi olarak binaların yapım aşamasındaki gerekli incelemeleri yaparak sağlam konutların yapılmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bugün buradan küçük adımın büyüyerek toplumda yer bulmasını diliyorum. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimler 3 - 6 Mart tarihlri arasında farklı okullarda da devam edecek.