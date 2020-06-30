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Öğrencilere E-Mezuniyet töreni

KİLİS HABERLERİ  | 30.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinde E-mezuniyet töreni yapıldı.7 Aralık Üniversitesinde her yıl büyük bir coşku ve heyecan içinde kutlanan mezuniyet töreni, bu yıl Covid-19 dolayısıyla sanal ortamda gerçekleştirildi.Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak son sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz e-mezuniyet töreni; Rektör Prof.

Öğrencilere E-Mezuniyet töreni

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinde E-mezuniyet töreni yapıldı.
7 Aralık Üniversitesinde her yıl büyük bir coşku ve heyecan içinde kutlanan mezuniyet töreni, bu yıl Covid-19 dolayısıyla sanal ortamda gerçekleştirildi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak son sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz e-mezuniyet töreni; Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un mesajları ve Dekan Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımı ile başladı. Öğrencilerin resimlerinden oluşan slayt gösterisi, hemşirelik andının okunması ile devam eden tören, öğrencilerin ve hocaların duygu ve düşüncelerini aktarması ile son buldu.
7 Aralık Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılının uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi ve mezuniyet programlarının da bu kapsamda yapılamayışı tüm öğrencileri elbette çok üzmüştür. Her şartta öğrencilerin yanında olduğumuzu göstermek ve onlara destek olmak amacıyla sanal ortamda dahi olsa mezuniyet coşkularına ortak olmanın sevincini yaşamaktayız” ifadesine yer verdi.

Öğrencilere E-Mezuniyet töreni

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