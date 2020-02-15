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Öğrencilere evlerinde motivasyon ziyareti

KARABÜK HABERLERİ  | 15.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerin evlerine misafir olarak motivasyon ziyaretinde bulundu.Okul müdürleri ile beraber öğrencileri evlerinde ziyaret eden Gümüş’ü evlerinde misafir eden öğrencilerin mutlu oldukları gözlendi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerin evlerine misafir olarak motivasyon ziyaretinde bulundu.
Okul müdürleri ile beraber öğrencileri evlerinde ziyaret eden Gümüş’ü evlerinde misafir eden öğrencilerin mutlu oldukları gözlendi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gümüş, öğrencilerin aile fertleriyle de ilçede sürdürülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında sohbet etti. Öğrencilere kitap hediye eden Gümüş, zaman zaman öğrencilere ev ziyareti yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin moral ve motivasyonu için bu ziyaretlerimizi önemsiyorum. Öğrencilerimizin misafirperverlikleri beni ziyadesiyle mutlu etti" dedi.
Gümüş, okul müdürleriyle birlikte bundan sonra da öğrencilere ziyaretler yapacaklarını belirtti.
Aileler ve öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş’ün kendilerini ziyaret etmelerinden çok mutlu olduklarını ifade etti.

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