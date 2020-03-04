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Öğrencilere ’’İş sağlığı güvenliği’’ anlatıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.03.2020 09:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde lise öğrencilerine yönelik iş sağlığı güvenliği konferansı verildiği bildirildi.Orman Mühendisi ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Başar Kavcin tarafından verilen konferansta iş sağlığı güvenliği yanı sıra mesleki tanıtım da yapıldı.Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, yaptığı açıklamda, ’’Orman Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Başar Kavcin tarafından okulumuz konferans salonunda mesleki tanıtım yapıldı.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde lise öğrencilerine yönelik iş sağlığı güvenliği konferansı verildiği bildirildi.
Orman Mühendisi ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Başar Kavcin tarafından verilen konferansta iş sağlığı güvenliği yanı sıra mesleki tanıtım da yapıldı.
Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, yaptığı açıklamda, ’’Orman Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Başar Kavcin tarafından okulumuz konferans salonunda mesleki tanıtım yapıldı. İş sağlığı güvenliği kültürü, çalışma koşulları, eğitim ve akademik bilgilerin yanında, orman mühendisliği öğrenim şartları, iş hayatı, çalışma şartları konularında öğretmen ve öğrencilerin soruları karşılıklı olarak cevaplanarak eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Orman Mühendisi Başar Kavcin’e davetimizi kırmayıp geldiği ve kıymetli bilgilerini bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kütüphanemize hediye ettiği, yazımı kendilerine ait değerli kitapları için de çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

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