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Öğrencilere iş, staj ve burs imkanı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 15:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında hizmete giren, Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi öğrencileri hem staj yapacak, hem burs alacak hem de iş garantili okuyacak.Erdemoğlu Holding tarafından ilçede yaptırılan ve eğitim öğretim hayatını sürdüren Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi öğrencilere büyük imkanlar sunuyor.

Öğrencilere iş, staj ve burs imkanı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında hizmete giren, Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi öğrencileri hem staj yapacak, hem burs alacak hem de iş garantili okuyacak.
Erdemoğlu Holding tarafından ilçede yaptırılan ve eğitim öğretim hayatını sürdüren Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi öğrencilere büyük imkanlar sunuyor. Erdemoğlu Ailesi üniversite binasını inşa etmenin yanı sıra, kayıt yaptıran ilk 10 öğrenciye aylık bin TL, ikinci on öğrenciye 800 TL, diğer öğrencilere ise 500 TL burs verecek. Bunların yanı sıra başarılı öğrencilere staj imkanı ve okul bitimi ile beraber kendi bünyelerinde iş garantisi de sağlayacak. Öğrenciler hem teorik, hem de pratikte eğitim alma imkanına sahip olacak. Okulda okuyan öğrencilere ev ve yurt imkanları da sağlanacak. Öğrencilerin gönül rahatlığı ile Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi’ni tercih etmeleri istenildi.

Öğrencilere iş, staj ve burs imkanı

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Golbasi
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