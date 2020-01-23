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Öğrencilere karne hediyesi: Göbeklitepe filmi

MALATYA HABERLERİ  | 23.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde okullarda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmini izlettirilecek.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak sinemaya götüreceklerini kaydetti.

Öğrencilere karne hediyesi: Göbeklitepe filmi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde okullarda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmini izlettirilecek.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak sinemaya götüreceklerini kaydetti. Öğrencileri "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmine götüreceklerini belirten Çınar, “Eğitime ve gençlere yapılan yatırımın ülkemizin geleceği için atılmış en önemli adımlar olarak görüyoruz. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının yarıyıl tatiline girmesinden dolayı öğrencilerimize karne hediyesi olarak sinema bileti hediye edeceğiz. ‘Haydi Çocuklar Sinemaya Gidiyoruz’ sloganıyla düzenleyeceğimiz etkinliğimizle karnesini alan öğrencilerimizle birlikte 30 ve 31 Ocak’ta saat 11:00’de Yeşil Sinemada ‘Rafadan Tayfa; Göbeklitepe’ filmini izleyeceğiz. Bu güzel etkinlikten yararlanmak isteyen öğrencilerimiz ücretsiz biletlerini Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde hizmet veren Millet Kıraathanelerimiz, Yeşil konaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz, Yeşilyurt Kent Konseyimiz ve MAŞTİ Karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları B Blok’ta bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzden temin edebilirler. Tüm öğrencilerimizi etkinliğimize davet ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Velilerimiz ve öğrencilerimiz detaylı bilgileri 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimizi arayıp Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzden öğrenebilirler. Bu vesileyle bir kez daha karnesini alan olan tüm öğrencilerimizi kutlar; eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilerim.” diye konuştu.
Yeşil Sinema’da 30-31 Ocak günleri saat 11:00’de Rafadan Tayfa: Göbeklitepe’ filmini izlettirecek.

Öğrencilere karne hediyesi: Göbeklitepe filmi

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Zeynep Yılmaz Eczanesi
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