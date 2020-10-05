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Öğrencilere kırtasiye ve maske dağıtıldı

YALOVA HABERLERİ  | 05.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Altınova Belediyesi, ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemeleri dağıttı.Belediye Başkanı Dr.

Altınova Belediyesi, ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemeleri dağıttı.
Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından her yıl geleneksel hale gelen kırtasiye yardımı bu yıl da gerçekleşti. Başkan Oral kırtasiyenin yanı sıra öğrencilere maske de dağıttı. Alfabeye ‘merhaba’ diyen minik öğrencilere hediye edilen kırtasiye malzemeleri ve maskeler ilçe protokolü tarafından dağıtıldı. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar ve AK Parti Altınova İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Yurt Vakıfbank İlkokulu, Tokmak İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemeleri ve maske dağıttılar.

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