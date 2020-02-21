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Öğrencilere meslek seçiminin önemi anlatıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.02.2020 12:43 | Son Güncelleme

Malkara ilçesinde 7.

Malkara ilçesinde 7. 8. ve 9. sınıf öğrencileri ile velilerine yönelik “Meslek Ve Teknik Eğitim Okulları Tanıtımı ve Meslek Seçimi toplantıları yapıldı.
Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonlarında düzenlenen tanıtım programlarına öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi.
Meslek seçiminin her geçen gün daha da önem kazandığı vurgulandı. Toplantılarda söz alan velilerin, bu tarzdaki çalışmaların sayılarının ve içerik zenginliğinin daha da arttırılmasının seçim yaparken daha bilinçli hareket ettiklerini dile getirmeleri de ayrıca dikkat çekti.

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