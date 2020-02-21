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Öğrencilere meslekler tanıtıldı

ORDU HABERLERİ  | 21.02.2020 15:58 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesi Atatürk İlkokulu Rehberlik Servisi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleşen “Çocukların Meslekleri Tanıması Projesi”nde öğrenciler meslekleri uygulamalı olarak tanıma fırsatı buldu.Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen programa ilçe genelinden çok sayıda öğrenci de katıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesi Atatürk İlkokulu Rehberlik Servisi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleşen “Çocukların Meslekleri Tanıması Projesi”nde öğrenciler meslekleri uygulamalı olarak tanıma fırsatı buldu.
Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen programa ilçe genelinden çok sayıda öğrenci de katıldı. Oluşturulan meslek platformlarında her öğrenci gelen sınıf öğrencilerine meslekleri hakkında uygulamalı olarak bilgiler aktardılar.
Proje ile ilgili bilgiler aktaran Okul Müdürü Gökhan İslam, “Fatsa Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ve Rehberlik Servisi olarak bu projede en temelde çocukların meslekleri tanımasını amaçladık. Bunu yaparken meslek elemanlarını davet etmek yerine çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesine vesile olmak adına gönüllü çocukları işin içine katarak meslekleri arkadaşlarına tanıtmasını sağlamak için her bir minik bedene bir meslek yükledik. Böylece katılımcı ve izleyici çocuklar bahsi geçen mesleklerin aslında kendilerine hiç de uzak olmadıklarını anladılar. Okulumuz öğrencileri mesleklerin tanıtılmasında tiyatral yeteneklerini de kullanarak mesleklerin amaçlarını, nasıl islediğini ve yapıldığını gelen diğer öğrencilere anlatıyorlar. Bu anlamda ilçe genelindeki okulumuz koordinesinde tüm öğrencilerimize meslekler tanıtıldı” dedi.
Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Nurcan Yılmaz, Tuğba Bağcı, Hacı Özay, Hülya Karabacak ve İbrahim Özkurtun katkıları ile hazırlanan meslekler şarkısını söylediler.
Etkinlik sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya teşekkür konuşması yaparken katılan tüm çocuklara rehber öğretmenlerin hazırladığı "meslekler bulmacası" dağıtıldı. Etkinlik öğrenciler meslekler geçidi alanında fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

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