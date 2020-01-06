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  4. Öğrencilere mont ve bot yardımı

Öğrencilere mont ve bot yardımı

MALATYA HABERLERİ  | 06.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

MHP Malatya İl Başkanlığı, Hekimhan’da ihtiyaç sahibi bazı öğrencilere dağıtılmak üzere mont, kazak ve botları ilçe teşkilatına gönderdi.İlçe teşkilatı tarafından tespit edilen 7-15 yaş arası kız ve erkek çocuk için 80 adet mont ve 180 adet bot ve 40 adet kazak hazırladı.

Öğrencilere mont ve bot yardımı

MHP Malatya İl Başkanlığı, Hekimhan’da ihtiyaç sahibi bazı öğrencilere dağıtılmak üzere mont, kazak ve botları ilçe teşkilatına gönderdi.
İlçe teşkilatı tarafından tespit edilen 7-15 yaş arası kız ve erkek çocuk için 80 adet mont ve 180 adet bot ve 40 adet kazak hazırladı. Hazırlanan yardım malzemeleri MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
MHP Hekimhan İlçe başkanı Yılmaz Ekici, “Maddi durumu iyi olmayan öğrencileri rencide etmeden mont, kazak ve bot ihtiyacını karşılamak için MHP Malatya il başkanımız Ramazan Bülent Avşar’a talepte bulunduk. Sayın başkanımız sağ olsun anında talebimize cevap verdi. Katkılarından dolayı il başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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