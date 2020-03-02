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Öğrencilere moral motivasyon programı gerçekleştirildi

BİLECİK HABERLERİ  | 02.03.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde faaliyet gösteren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ’Bonus hoca’ olarak bilinen eğitim uzmanı Süleyman Beledioğlu tarafından Moral Motivasyon eğitimi verildi.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki seminerde Beledioğlu, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yeni sınav sistemi ve etkili çalışma yöntemlerini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde faaliyet gösteren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ’Bonus hoca’ olarak bilinen eğitim uzmanı Süleyman Beledioğlu tarafından Moral Motivasyon eğitimi verildi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki seminerde Beledioğlu, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yeni sınav sistemi ve etkili çalışma yöntemlerini anlattı. Sınava hazırlanan öğrencilere yeni sınav sistemi ve teknikleri hakkında çeşitli bilgiler veren ünlü eğitimci Süleyman Beledioğlu, sınav öncesi ve sonrası uyulması gereken kurallar hakkında da çeşitli açıklamalarda bulundu.
Düzenlenen seminer, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin büyük beğenisini kazanırken, öğrenciler en kısa zamanda tekrar Beledioğlu ile bir araya gelmek istediklerini söyledi.Seminere Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, değerli katkılardan dolayı eğitim uzmanı Süleyman Beledioğlu’ya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

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