Öğrencilere online çat kapı tiyatro sürprizi

Yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle çocuklarla buluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulunda öğrenciler tatili verimli şekilde geçirirken dersler esnasında online çat kapı tiyatro etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Korona virüs nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak evlere misafir olan Genç KOMEK Yaz Okulu, tamamı interaktif ve öğrenciyle etkileşimin hiç kesilmediği birbirinden faydalı derslerle ve etkinliklerle çocuklarla buluşuyor. Yaz Okuluna katılan 7-16 yaş grubu öğrenciler, kendilerini geliştiren derslerin yanında eğlenceli ve eğitici sürprizlerle de karşılaşıyor. Korona virüse karşı farkındalık oluşturmak amacıyla online çat kapı tiyatro etkinliği gerçekleştirilen Genç KOMEK Yaz Okulunda tarihi karakterlerimizden tıbbın babası İbn-i Sina ve ilk kadın hemşire Safiye Hüseyin öğrencilerin derslerini ziyaret etti. İbn-i Sina karakteri, erkek öğrencilerin; Safiye Hüseyin karakteri de kız öğrencilerin dersleri esnasında çat kapı yaparken çocuklara hem kendilerini tanıttı hem de salgın hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma yolları hakkında öğrencilerle sohbet etti. Online çat kapı tiyatro etkinliğini kaçıran öğrenciler, KOMEK’in internet sitesinde tekrarlarını izleme imkanı bulabiliyor.



