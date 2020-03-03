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Öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.03.2020 19:13 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere trafik güvenliği anlatılıyor.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak, trafik güvenliği eğitimini ve jandarma teşkilatını okul çağındaki çocuklara anlatarak bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla, jandarma trafik ve asayiş timleri Doyuran Köyü İlköğretim Okulunda eğitimler verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere trafik güvenliği anlatılıyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak, trafik güvenliği eğitimini ve jandarma teşkilatını okul çağındaki çocuklara anlatarak bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla, jandarma trafik ve asayiş timleri Doyuran Köyü İlköğretim Okulunda eğitimler verildi. Verilen eğitimler sonrasında öğrenciler jandarma timleriyle oldukça güzel zaman geçirdi. Jandarma timleri bu tarz eğitim programlarına aralıksız bir şekilde devam edeceklerini vurguladı.

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