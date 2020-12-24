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Öğrencilere trafik eğitimi EBA’dan

BİNGÖL HABERLERİ  | 24.12.2020 16:16 | Son Güncelleme

Bingöl’den jandarma trafik timleri, öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi verdi.İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak maksadıyla eğitim vermeye başladı.Bu kapsamda Merkez 75.Yıl İlkokulu 1 ve 3.

Öğrencilere trafik eğitimi EBA’dan

Bingöl’den jandarma trafik timleri, öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak maksadıyla eğitim vermeye başladı.Bu kapsamda Merkez 75.Yıl İlkokulu 1 ve 3. sınıfta öğrenim gören 257 öğrenciye yönelik EBA üzerinden trafik eğitim semineri düzenlendi.
Seminerde, trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere trafik eğitimi EBA’dan

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