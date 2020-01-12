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  4. Öğrencilere TYT ve AYT uyarısı

Öğrencilere TYT ve AYT uyarısı

GİRESUN HABERLERİ  | 12.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

ÖSYM’nin 2020 YKS başvuru tarihini açıklamasının ardından Giresun Özel Bilgi Öğretim Kursu Müdürü Eğitim Uzmanı Çağatay Çiçek, sınava girecek öğrencileri 0,5 net barajı ve en fazla hatanın yapıldığı alan sorularının cevaplandırılması konusunda uyarılarda bulundu.Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği ÖSYM 2020 YKS başvurularının 6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacağını hatırlatan Çiçek "Sınav TYT, AYT ve YDT ile birlikte 3 oturumlu olup YKS 20-21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak sonuçlar ise 23 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Öğrencilere TYT ve AYT uyarısı

ÖSYM’nin 2020 YKS başvuru tarihini açıklamasının ardından Giresun Özel Bilgi Öğretim Kursu Müdürü Eğitim Uzmanı Çağatay Çiçek, sınava girecek öğrencileri 0,5 net barajı ve en fazla hatanın yapıldığı alan sorularının cevaplandırılması konusunda uyarılarda bulundu.
Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği ÖSYM 2020 YKS başvurularının 6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacağını hatırlatan Çiçek "Sınav TYT, AYT ve YDT ile birlikte 3 oturumlu olup YKS 20-21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak sonuçlar ise 23 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacaktır. YKS sınavı lise mezunlarının üniversite sınavları için girdiği sınavların bütünüdür. ÖSYM tarafından yapılmakta olan sınavdan alınan puan ve lise diplomalarının puanları toplanarak yerleştirilme sağlanır. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve YDT Dil adayları farklı oturumlarda sınavlara gireceklerdir TYT 1.basamak sınavı olup 2 yıllık tercihler içindir aynı zamanda AYT sınavının ön koşuludur. TYT sınavında 9 ve 10.sınıf müfredatından sorulacaktır, AYT ise 2. basamak sınavı olup 11 ve 12. sınıf müfredatından sorumludurlar ve 180 barajını geçmek gerekmektedir. Türkçe, Sosyal, Matematik ve Fen Bilimlerinden sorumlu olanlar 150 baraj puanı ile 2 yıllık Meslek Yüksek okullarını tercih edebilirler" dedi.

TYT sınavında 0,5 net barajına dikkat
Sınava giren öğrencilerin en fazla hangi alan sorularında yanlışlık yaptığına dikkat çeken Giresun Özel Bilgi Öğretim Kursu Müdürü Eğitim Uzmanı Çağatay Çiçek, 0,5 net barajını da hatırlattı.
Eğitim Uzmanı Çiçek, “TYT ( Temel Yeterlilik Sınavında ) sınavında 200 puanı geçtikleri takdirde bu puan iki yıl geçerlidir. TYT puanın hesaplanması için Türkçe ve Matematik Testinde en az 0,5 net yapılması gerekmektedir. TYT 120 soru olup sınav süresi 135 dakikadır. TYT soru sayıları 40 Türkçe , 20 Sosyal (Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Felsefe ), 40 Matematik ve Geometri , 20 Fen bilimleri ( Fizik, Kimya, Biyoloji)
AYT ( Alan Yeterlilik Sınavında) 2. Oturumda Alan Yeterlilik Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Bölümlerinden Sorumludurlar 4 yıllık üniversite yerleştirme puanı hesaplanırken TYT % 40 AYT’ nin % 60 hesaplanır. AYT puanı bir yıl geçerlidir. Sınav 160 Soru ve 180 dakikadır. AYT ( Alan Yeterlilik Sınavında) 40 Matematik ve Geometri, 40 Fen ( 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji ) Sayısalcılar sorumlu 40 Sosyal ( Türk Dili ve Edebiyatı 24, Tarih 10, Coğrafya 6 ) Eşit Ağırlık 40 Sosyal ( Coğrafya 11, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6, Felsefe 12, Tarih 11) Sözel öğrenciler sorumludur. YDT Dil öğrencileri İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinden sınava girebilmektedir. Bu sınavda TYT yüzde 40 YDT yüzde 60 etkili olup sınav 80 soru 120 dakikadır” bilgisini verdi.

Öğrencilere TYT ve AYT uyarısı

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