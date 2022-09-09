YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Öğrencilere yeni eğitim dönemine "uyku borcu"nu kapatarak girmeleri tavsiyesi

Öğrencilere yeni eğitim dönemine "uyku borcu"nu kapatarak girmeleri tavsiyesi

09.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk: - "Öğrencilerin okulun başlangıcından önce uyku saatini biraz daha olağan erken döneme alarak yeteri kadar uyumaya dikkat etmeleri gerekiyor"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı bir uyku düzeni için ders başı yapacak öğrencilere "uyku borçları"nı kapatmalarını önerdi.

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, düzenli ve yeterli uykunun sağlıklı yaşamın anahtarlarından olduğunu, yetersiz ve düzensiz uyku döngülerinin bireylerin "uyku borçlanmasına" yol açtığını anlattı.

Yaz tatilinde öğrencilerin uyku düzenlerinde bozulma yaşanabildiğini, okula başlayacak öğrencilere tatilin son günlerinde uyku borçlarını kapatmaları ve uyku vakitlerini düzene koymaları tavsiyesinde bulunan Öztürk, şöyle devam etti:

"Yeteri kadar uyku almadığımızda bu borç birikiyor. Tabii ki tatil dönemlerinde de biraz daha düzensiz uyku, uyanıklık döngüleri, geç yatma gibi sebeplerle uykuya borçlanabiliriz. Benim öğrencilere önerim bu borcu kapatarak yeni döneme girmeleri. Öğrencilerin okulun başlangıcından önce uyku saatini biraz daha olağan erken döneme alarak yeteri kadar uyumaya dikkat etmeleri gerekiyor. Bu, onların okul başarıları için de önemli. Yani okullar açılmadan önce uyku borcumuzu ödeyelim ve öyle okula başlayalım."

Levent Öztürk, öğrencilere günde en az 7 saat uyumaları gerektiği uyarısını yaptı.

- Uyku sağlığı derslerde başarıyı artırıyor

Öğrenim sürecinde düzenli uykunun önemli rol oynadığını aktaran Öztürk, sağlıklı ve düzenli uykunun öğrenme sürecini olumlu etkilediğini ve beraberinde başarıyı getirdiğini vurguladı.

Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

"Uykuyu genel olarak bedeni dinlendirmek için yaptığımız bir iş olarak düşünürler ama uyku esas olarak beyni dinlendirmek, beyni yeni güne hazırlamak ve geçmiş günün birikimini temizlemek için kullanılan bir süreçtir. O açıdan beyin işlevleri özellikle dikkat, öğrenme ve bellek oluşturma gibi süreçleri uyku sağlığıyla yakından ilişkili. Bu bakımdan uyku sağlığımız ne kadar iyi olursa akademik başarımız, yeni bilgileri öğrenmemiz o kadar iyi oluyor. Bizim yaptığımız bir çalışmada öğrencilerin bir grubuna uyku sağlığı ve hijyeni eğitimi verdiğimizde okul başarılarının kendiliğinden arttığını gözlemledik."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgaristan sınırında yakalanan şüphelinin çantasında uyuşturucu bulunduBulgaristan sınırında yakalanan şüphelinin çantasında uyuşturucu bulundu
Bakan Özer, İTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı:Bakan Özer, İTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı:
Fuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacakFuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacak
Anahtar Kelimeler:
öğrenciler

Edirne Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:41
Öğle
13:16
İkindi
16:51
Akşam
19:42
Yatsı
21:05
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.