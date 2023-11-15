Öğrencileri iş insanlarıyla buluşturacak proje: ‘Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu’

Mektebim Kolejleri ve Türkiye’de Yılın Girişimcisi Ödüllü Fuat Sami iş birliği ile ‘Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu’ projesinin tanıtımı 14 Kasım’da yapıldı. Türkiye’de farklı alanlarda kendi markasını yaratan 9 girişimcinin yıl içinde düzenlenen kurul ile öğrencilerle buluşmalar gerçekleştireceği projenin lansmanına, Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko da katılım sağladı. Teknolojiden bankacılığa, inşaattan tasarım sektörüne farklı alanlarda yer alan 9 iş insanı ayrıca öğrencilere staj imkanı da sunacak.

“ÇOCUKLARIMIZA YOL GÖSTERİCİ MENTOR OLACAKLAR”

Mekebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, “Ülkemizin yüzde 50’si 30 yaşın altında. Genç nüfusa sahibiz, böyle de devam edecek. Yeni çağda yeni meslekler ön planda. Ülkemizin gerçekten de çağdaş, farklı ülkelerle rekabet edebilme arzusu varsa mutlaka girişimciyi desteklemesi gerekiyor. Sadece Ekonomi Bakanlığı'nın birtakım teşvik paketleri vermesinden ziyade daha da gerilere gelerek okul çağrılarından çocuklarımızın yaparak yaşayarak öğrenme modeliyle girişimcilik alanındaki bu işi daha önce yaşamış, deneyimlemiş, başarmış ya da başaramamış ama tecrübesi oluşmuş girişimcilerle bir araya getirerek onların tecrübelerinden faydalanmalarını istiyoruz. Biz de projemizle kendi alanlarında birçok marka yaratıp o markaları geliştirmiş, Türkiye ya da uluslararası platformlarda açılmış olan girişimcilerin olduğu bir kurul kurmuş olduk. Daha sonrasında Türkiye genelindeki Mektebimleri ziyaret edecekler. Çocuklarımıza; deneyimlerini, başarılarını, yaşadıklarını anlatacaklar. Yol gösterici mentor olacaklar” açıklamasını yaptı.

“DUAYEN KİMLİKLERİYLE PROJEMİZE VİZYON OLACAKLAR”

Mektebim Koleji İş Dünyası ve Girişimcilik Direktörü Fuat Sami, “Aslında bu, genç girişimciliği üzerine ilki gerçekleştirecek büyük projeler zincirinin bir üst projesidir. İlk defa lise çağında öğrenciler için iş dünyasının duayenlerinden oluşan bir danışma kurulu kuruyoruz. Bu çok heyecan verici. Çünkü iş dünyasının çok farklı alanlarından duayen iş insanları burada bizlerle olacak. Bankacılık, finans, teknoloji, medya, tasarım, lojistik, mobilya gibi her iş dünyası kurulunu özel olarak seçtik. Aslında bu iş dünyası kurulunun amacı; duayen kimlikleriyle projemize bir vizyon olacaklar, tecrübeleriyle gençlerimize ilham olacaklar ve şirketleriyle de gençlerimize staj ve proje imkanları sunmaya başlayacaklar” dedi.

“ULUSAL GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASIYLA PROJEMİZİ TAÇLANDIRACAĞIZ”

Fuat Sami sözlerine şunları ekledi:

“Yıllardır girişimcilik dünyasının içinde televizyon yarışmaları, programlar yapıyorum. Ama bana ‘en çok seni etkileyen şey neydi’ diye sorsanız, tamamen çocuklara dokunduğumuz projeler beni çok etkilemişti. Şimdi ülkemizin en büyük kolej zincirlerinden biriyle çok büyük bir girişimcilik projesine başlıyoruz. Burada da amacımız girişimciliği 16 yaş ve altına doğru indirgeyecek önemli projeler zincirleri oluşturacağız. Bunların içinde neler var? Mesela uluslararası akredite bir eğitim müfredatı uluslararası yaz ve kış kampları tasarlıyoruz. Her okulda girişimcilik kulüpleri ve iş dünyasının duayenlerinin gençlerimizle birebir buluştuğu etkinlikler olacak. Ulusal Girişimcilik Yarışmasıyla da bunu aslında taçlandıracağız. Tüm bu faaliyetlerin ana üs projesi de bugün lansmanını yaptığımız iş kurulu olacak.”

Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu ise şöyle:

“Avukat, İş insanı, MCD İnşaat Gayrimenkul Turizm YK Başkanı, Fahri Konsolos Mehmet Cihat Demir,

Doğanlar Holding YK Başkanı Davut Doğan

Reysaş Lojistik YK Başkanı ve Uzaya Çıkan İlk Türk Durmuş Döven,

Ünlü Tasarımcı ve Moda Markasının Sahibi, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği YK Üyesi Arzu Kaprol,

Onedio ve MediaZone Medya Grubu YK Başkanı Kaan Kayabalı,

Arzum Ev Aletleri YK Başkanı, DEİK YK Üyesi Murat Kolbaşı,

Turkish Bank T-Gate ve Türk Sigorta YK Üyesi Atilla Köksal,

Seri Girişimci ve Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas,

Amplitude Teknoloji Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen.”





